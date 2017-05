Dinsdag 2 mei in Team West

Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 2 mei ziet u de volgende zaken:

- Beelden van een man die een koperen schaal en een karaf steelt bij een veilinghuis in Den Haag.

- Bij een Haagse school wordt ingebroken. De inbrekers gaan er vandoor met 50 laptops.

- De politie zoekt getuigen van een brute overval op een juwelier aan het Paul Krugerplein in Den Haag en van een woningoverval in Zoetermeer

- Tot slot nogmaals de beelden van twee overvallen die nog niet zijn opgelost: de overval op een zonnestudio in Leidschendam en op een avondwinkel in Delft.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden