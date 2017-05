Henk Fraser is een stille genieter: 'De jongens willen mij niet emotioneel zien'

DEN HAAG - Zijn spelers vierden na het behalen van de KNVB Beker een uitbundig feestje met de supporters, maar Henk Fraser stond zondag na de winst op AZ helemaal alleen in de dug-out. De oud-trainer van ADO Den Haag noemt zichzelf een stille genieter. 'Ik kan genieten van mijn spelers die een feestje staan te vieren', vertelde hij blij na afloop.

'Ik ben een gevoelige jongen en dan vind ik dat een mooi moment. Wanneer ik uit mijn dak ga? Misschien straks als ik bij mijn vrienden ben om dit te vieren. Als ik alleen zit, is er ruimte om emotioneel te worden. Ik denk dat de jongens mij niet emotioneel willen zien.'Voor het eerst in het 125-jarig bestaan van Vitesse, pakte de club de 'dennenappel'. De Arnhemmers stonden drie keer eerder in de eindstrijd van het bekertoernooi, in 1912, 1927 en 1990, maar steeds verloor de club, maar zondag was het wel raak voor de geel-zwarten.'Ja, dat besef is er wel. Als ik dadelijk alleen ben ga ik daar over nadenken. Het is de eerste keer. Dat onthoud je altijd. Je komt in de boeken', vertelt Fraser. 'Iedere sporter wil prijzen winnen, waardering krijgen. Dat krijg je vaak als je iets tastbaars hebt gewonnen. En dat is de beker.'