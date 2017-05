Johan zoekt hulp!

DEN HAAG - Johan Overdevest is voor zijn nieuwe tv-programma op zoek naar hulp tijdens een van de opnamedagen.

Binnenkort starten de opnames voor een gloednieuw TV West programma gepresenteerd door Johan Overdevest. In dit programma gaat Johan muziek maken met mensen uit verzorgingstehuis Carel van den Oever in Den Haag. Om de opnames in het verzorgingstehuis voorspoedig te laten verlopen, is Johan op zoek naar extra handjes. De opnames vinden plaats op vrijdag 12 mei van 10:00 uur tot 15:30 uur in verzorgingstehuis Carel van den Oever in Den Haag.



Lijkt jou het leuk om te helpen en ben je beschikbaar op 12 mei? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454.



