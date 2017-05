ADO-aanvaller Becker: ‘Ik had net zo goed als Ajax-speler Kenny Tete kunnen zijn, of beter’

Sheraldo Becker gaat uithalen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - We kennen Sheraldo Becker als een aanvaller pur sang, maar de speler van ADO Den Haag is ooit als verdediger begonnen. Van centrale verdediger werd hij naar de rechtsbackpositie gestuurd, maar daar vond hij niets aan. Had hij op die plek blijven staan: 'dan had ik net zo goed als Kenny Tete kunnen zijn, of beter', hebben trainers tegen Becker gezegd.





Kijk hieronder het gesprek met Becker die ook praat over de start van zijn carriere, het halen van de play-offs en zijn doelpuntenmoyenne.





'Ik was snel en sterk, iedere spits had moeite met mij. Toen ben ik naar rechtsback geschoven en dat ging ook goed. Uiteindelijk vond ik dat niet iets voor mij en ben ik toen naar voren gegaan. Toen kwam Kenny Tete op die positie terecht.'Kijk hieronder het gesprek met Becker die ook praat over de start van zijn carriere, het halen van de play-offs en zijn doelpuntenmoyenne.

Door: Sportredactie Correctie melden