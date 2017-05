Winnend ontwerp Katwijk: draaibrug over Oude Rijn voor fietsers

KATWIJK - Een draaibrug voor fietsers en voetgangers over de Oude Rijn tussen Valkenburg en Oegstgeest. Dat is het winnende ontwerp in een aanbestedingsprocedure van de gemeente Katwijk. Als er geen bezwaar tegen wordt gemaakt, kan de bouw in het najaar beginnen.

Vier ontwikkelaars dienden een voorstel in voor de fietsbrug, die de wijken 't Duyfrak (Valkenburg) en Oegstgeest aan de Rijn met elkaar moet verbinden. De aanbesteding is gewonnen door aannemerscombinatie Strukton Infratechnieken/BSB Staalbouw en architect Syb van Breda & Co.'Ontzettend fijn dat er na zo'n lang voortraject nu een fraai schetsontwerp ligt. We hebben er alle vertrouwen in dat er in 2018 een mooie, functionele en duurzame brug ligt', laat de Katwijkse wethouder Klaas Jan van der Bent weten.Het winnende ontwerp is een slanke draaibrug die grotendeels bestaat uit staal. De brug draait horizontaal open, waarbij het draaipunt aan de kant van Valkenburg ligt, en is karakteristiek vormgegeven met een schuine pyloon van circa 12 meter hoog. Aan de onderzijde zijn maar twee steunpunten, waardoor vanaf het water onder de brug door goed zicht is.Volgens planning wordt de fietsbrug eind 2018 in gebruik genomen. De plannen worden op dinsdag 16 mei om 19.30 uur gepresenteerd in hotel Holiday Inn aan de Leidse Schouwweg in Leiden.