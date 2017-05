Fietser (86) overleden na ongeval op N213

Foto regio 15

HONSELERSDIJK - Op de Nieuweweg (N213) in Honselersdijk is maandagmiddag een 86-jarige fietser overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Bij het ongeluk was ook een auto betrokken.

De fietser werd rond 14.50 uur geraakt door de vrachtwagen. De fiets belandde op de motorkap van een auto. De personenauto botste daarna tegen de vrachtwagen.



Ambulancepersoneel heeft nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.





Chauffeur verhoord



De bestuurder van de vrachtwagen is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. De verkeersdienst doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.



De N213 is voorlopig afgesloten tussen Poeldijk en Honselersdijk.

De ravage is groot. De vrachtwagen en de auto hebben flinke schade. Ook is er een verkeersbord uit de grond gereden.