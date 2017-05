Mantelzorgers gezocht!

Foto: Mantelkring en Open Je Hart

DEN HAAG - Mantelzorgers zijn belangrijke mensen in ons leven. Ze staan voor je klaar en helpen je waar nodig. Het wordt eens tijd om deze mensen in het zonnetje te zetten of juist hulp aan te bieden!

Op 9 mei wordt er een Vraag Elkaar Café georganiseerd in Den Haag. Het initiatief van Mantelkring wordt geopend door wethouder Karsten Klein. Je kunt die dag in de Bazaar of Ideas aan de Hoefkade in Den Haag praten met andere mantelzorgers, een kijkje nemen in het spelletjescafé en je zelf laten verwennen in het verwencafé. De dag staat volledig in het teken van jou! En de Mantelkring is op zoek naar mantelzorgers!



Ben of ken jij een mantelzorger die het verdient en een moment voor zichzelf nodig heeft? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454 om je aan te melden!



Door: Redactie SuperDebby