Duinrell opent nieuwe glijbaan: Triton

Tikibad in Duinrell (Archieffoto)

WASSENAAR - Het Tikibad van Duinrell in Wassenaar is een nieuwe glijbaan rijker. Triton is de naam van de attractie. Maandag werd hij officieel geopend en konden de eerste bezoekers er doorheen zoeven.

De naam Triton verwijst naar een Griekse god. Hij was een soort koning van de zee. De glijbaan is speciaal omdat er maar liefst drie zogenoemde cones in zitten. Dat zijn ruimtes waar het water nog eens goed omhoog spat en je alle kanten wordt opgegooid.



Vijf gelukkige vloggers mochten als eersten de glijbaan testen. Hun eerste rit werd gefilmd en op verschillende tv's in het zwembad uitgezonden. 'Het was echt leuk', zei Daniëlle van Beelen achteraf. 'Het was ook wel een beetje spannend, maar ik raad het iedereen aan.' Ook Ed Verbaarschot was een van de eersten die door de buis mocht glijden. 'Het was te gek. Vooral omdat je niet weet wat je kunt verwachten in die cones. Echt heel vet!'





Door: Youssef Zerrouk Correctie melden