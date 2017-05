Goeie Mie gebruikte veel arsenicum om slachtoffers te vergiftigen

LEIDEN - Goeie Mie staat te boek als de grootste gifmengster aller tijden. Volgens schatting heeft de Leidse rond 1880 meer dan honderd slachtoffers in een paar jaar vergiftigd. En nu zijn er forensische rapporten over de zaak opgedoken waarvan gedacht werd dat ze verloren waren gegaan.

Conservator Mart van Duijn van de Universiteit Leiden is blij met de documenten. Lange tijd werd gedacht dat de forensische rapporten verloren waren gegaan bij het bombardement op de Haagse wijk Bezuidenhout in maart 1945.'Nu blijkt dat het Forensisch Instituut in Rijswijk een afschrift van de originele forensische rapporten in de kast had liggen', zegt Van Duijn. 'Ik ben er erg blij mee want het is eigenlijk het begin van het forensisch onderzoek in Nederland.'Uit de gedetailleerde, handgeschreven documenten valt af te leiden dat Goeie Mie flink veel arsenicum gebruikte om haar slachtoffers te doden. 'Dat blijkt niet alleen uit de lichaamsdelen die onderzocht zijn, maar ook uit de aarde waarin de slachtoffers begraven waren', weet Van Duijn. 'En dat zegt toch wel wat over haar werkwijze.'Op 1 mei 1885 werd Maria Swanenburg veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Haar motief was hebzucht. Ze kreeg geld van de begrafenisverzekering die ze afsloot voor haar slachtoffers. In 1915 overleed Goeie Mie op 75-jarige leeftijd in een tuchthuis in Gorinchem.