Ajax laat Django Warmerdam naar FC Groningen gaan

VOORHOUT - Django Warmerdam (21) speelt komend seizoen voor FC Groningen. De verdediger annex middenvelder uit Voorhout heeft een akkoord bereikt over een contract voor drie jaar. FC Groningen neemt Warmerdam over van Ajax, dat hem dit seizoen heeft verhuurd aan PEC Zwolle.

Hij speelde tot dusver 27 officiële wedstrijden voor PEC Zwolle en kwam tot meer dan vijftig duels voor Jong Ajax. Warmerdam heeft vier wedstrijden in Jong Oranje achter zijn naam staan. Zijn contract bij Ajax liep nog door tot medio 2018.Manager technische zaken Peter Jeltema van FC Groningen reageerde tevreden op de komst van de Ajacied, die vanaf 2003 de Amsterdamse jeugdopleiding doorliep. 'Na Mike te Wierik is Django Warmerdam de tweede jonge, talentvolle speler die wij nu al weten vast te leggen voor het komende seizoen. Zijn prestaties dit seizoen in Zwolle zijn ons opgevallen. Hij is volop in ontwikkeling en wij denken dat we veel plezier aan hem gaan beleven.'