Boosheid maar ook begrip over dichte geldautomaten in Boskoop

BOSKOOP - Verbaasd staan de inwoners van Boskoop voor de gesloten deur van de Rabobank aan de Burgemeester Colijnstraat. Sinds afgelopen vrijdag is deze plek, met twee geldautomaten binnen en een buiten, niet meer in gebruik om te pinnen en geld te storten. De reden is de golf van plofkraken in de regio. 'Veiligheid gaat voor alles,' zegt een woordvoerder van de Rabobank.

Dit jaar is het al tien keer raak geweest met de plofkraken in het Groene Hart . Voornamelijk automaten van Rabobank werden getroffen. De bank besloot dan ook een onderzoek te doen naar andere locaties die risico lopen. Dit filiaal in het centrum kwam hoog op de lijst 'omdat het is gevestigd onder een woonhuis en redelijk oud is', vertelt directiemedewerker Caspert van der Wel. 'We willen het niet op ons geweten hebben dat er hier iets mis gaat'. Criminelen gebruiken steeds vaker zwaardere explosieven om de automaten op te blazen.Hoewel de bewoners zich ergeren aan de gesloten geldautomaat, snappen ze het ook. 'Mensen hier in de buurt zijn er best veel mee bezig,' zegt een voorbijganger. 'De vraag hangt in de lucht: wanneer is Boskoop aan de beurt? Die zorgen zullen nu hopelijk wat minderen. Tot die tijd loop ik wel om.'Het is nog niet bekend tot wanneer de Rabobank het pand gesloten houdt. Van der Wel: 'We zijn nu in overleg met andere locaties en winkels om een nieuw automaat te kunnen plaatsen. Maar ook hier staat veiligheid voorop en zal het dus misschien even kunnen duren voordat we alle voorwaarden kunnen afvinken.'