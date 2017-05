Grote vertraging op A13 bij Delft

DELFT - Op de A13 richting Rotterdam is een lange file ontstaan door een ongeval ter hoogte van de TU Delft. Automobilisten lopen een vertraging van zo'n zeventig minuten op.

UPDATE: De weg is weer vrij. De file is opgelost.



Het gaat om een kop-staartbotsing tussen drie auto's. Tussen knooppunt Prins-Clausplein en Delft-Zuid zijn drie rijstroken dicht, met als gevolg een file van 7 kilometer. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.



De ANWB raadt automobilisten aan om te rijden via de A4.



