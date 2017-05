Jaap Smit: Geen vluchtelingen herdenken op 4 mei

Dodenherdenking Waalsdorpervlakte

DEN HAAG - Het is geen goed idee om op 4 mei vluchtelingen te herdenken. Dat zei de Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, maandag in de uitzending Studio Haagsche Bluf op Radio West. Smit zit namens de commissarissen in het Nationaal Comité 4 en 5 mei en is vice-voorziter van het comité.

Smit reageerde op het bericht van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Het instituut liet maandag weten het geen goed idee te vinden dat er donderdag drieduizend papieren kruisen voor omgekomen vluchtelingen worden gelegd op het Rembrandtplein in Amsterdam. Het CIDI is bang dat de betekenis van Nationale Dodenherdenking hierdoor verwatert.



Smit is het daarmee eens. Volgens hem moeten we focus houden. 'We moeten ons realiseren dat de kern het herdenken van de gevallenen in de oorlog is. Als je alles herdenkt, loop je het risico dat je niks herdenkt', aldus de commissaris.



Door: Redactie Correctie melden