Thijs Zonneveld en Robert Jan van Noord grijpen mis; beste sportboek van Auke Kok

DEN HAAG - Auteur Auke Kok heeft met '1936. Wij gingen naar Berlijn' het beste sportboek van 2016 geschreven. Hij wint daarmee de Nico Scheepmaker Beker. Dat is maandagavond bekendgemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door. Thijs Zonneveld uit Lisse en de Haagse Robert Jan van Noort behoorden ook tot de genomineerden.

De jury, onder voorzitterschap van oud-politicus Ad Melkert, omschrijft het winnende boek als 'een welkome beschrijving van de historische Olympische Spelen in Duitsland onder Hitler, gezien vanuit Nederlands standpunt', aan de hand van de lotgevallen van onder anderen Tinus Osendarp en Rie Mastenbroek. Kok geeft inzicht in de spanning tussen sport en politiek, aldus de jury.Kok won de prijs in 2005 ook al. De trofee is vernoemd naar sportjournalist Nico Scheepmaker (1930-1990) vanwege zijn enorme invloed op de serieuze sportjournalistiek.Andere genomineerden waren 'Pellegrina' van Lidewey van Noord en Robert Jan van Noort, 'De Lange' van Jan Siebelink, 'Mien' van Mariska Tjoelker en 'Thomas Dekker' van Thijs Zonneveld.