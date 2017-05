Noordwijk vindt nieuwe trainer bij dorpsgenoot SJC

NOORDWIJK - Voetbalvereniging Noordwijk heeft voor volgend seizoen een nieuwe trainer gevonden. Kees Zethof staat na de zomer aan het roer bij de zaterdaghoofdklasser. De huidig coach van dorpsgenoot SJC volgt de in april ontslagen Dogan Corneille op.

Na het ontslag van Corneille vond er een selectieronde plaats en daarin was Zethof van het begin af aan al één van de favorieten. Ook Niek Oosterlee, oud-coach van Rijnsburgse Boys en FC Lisse, en Mark Evers, die zijn jawoord al aan ARC had gegeven, stonden hoog op het lijstje. Uiteindelijk gaat de club met Zethof in zee.Zethof is op dit moment nog oefenmeester van het Noordwijkse SJC. Daarmee promoveerde hij afgelopen seizoen naar de hoofdklasse. Via de nacompetitie kan die ploeg dit voetbaljaargang nog de stap naar de derde divisie maken. Sjaak Polak, oud-speler van ADO Den Haag, neemt bij SJC het stokje over van Zethof.Corneille werd afgelopen maand aan de kant gezet, omdat hij ondanks eerdere toezeggingen full-time aan de slag gaat bij eredivisionist Willem II. Daardoor zou Corneille volgend seizoen niet meer voor de groep kunnen staan. De club besloot daarom per direct uit elkaar te gaan. Andries Wendt en John van Veen werden aangesteld als interim-trainers en maken het seizoen af.