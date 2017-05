Amerikaanse Margaret Lee nog vast in politiecel

DEN HAAG - De zestienjarige Amerikaanse Margaret (Maggie) Lee, die een aantal weken in Nederland vermist was en zaterdag door de politie werd gevonden, zit nog in een politiecel.

Formeel is dat omdat ze ons land is binnengekomen op het paspoort van een ander . Maar het biedt politie en justitie ook gelegenheid te kijken waar zij het beste op haar plek is. Dat gebeurt in overleg met de Amerikaanse autoriteiten, liet een woordvoerster van het Openbaar Ministerie maandag weten. Het meisje, afkomstig uit Clarksville in Tennessee, verbleef in Nederland op een aantal adressen nadat ze via Facebook contact had gelegd met een jongen uit de regio Den Haag. 'Er zijn geen aanwijzingen dat haar iets naars is overkomen.'Begin april was het meisje alleen op het vliegtuig naar Nederland gestapt. Ze werd zaterdag na tips teruggevonden op het station in Zwolle en er was een hereniging met haar moeder die haar zocht. Dinsdag valt het besluit of ze wordt vrijgelaten.De moeder van Maggie kwam naar Den Haag en zette een zoektocht op touw. Ergens begin februari probeerde de puber ook al naar Den Haag te vertrekken. Op het vliegveld van Nashville is ze echter tegengehouden en zijn haar ouders ingelicht