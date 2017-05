Den Haag middelpunt van veiligheidscongres

Archief - ANP

DEN HAAG - Den Haag is van 9 tot 11 mei het toneel van de conferentie The Critical Infrastructure Protection and Resilience Europe (CIPRE). Internationale experts, vooraanstaande sprekers uit de industrie en professionals komen tijdens het congres bij elkaar om de Europese veiligheidsinfrastructuur te bespreken en deze gezamenlijk te verbeteren.





Beleidsmaatregelen, methoden en technologieën worden tijdens CIPRE beoordeeld en geactualiseerd om gevaren af te wenden. Er wordt tijdens het congres veel aandacht geschonken aan menselijke aanvallen, fysieke aanvallen, cyberaanvallen en natuurrampen.





De conferentie wordt gehouden in hotel The Crowne Plaza. Den Haag is gekozen voor het evenement omdat het volgens de organisatie een sterke status heeft als stad van vrede en recht.

