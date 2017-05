Zeecontainer Keith Haring bij Venduehuis Den Haag onder de hamer

DEN HAAG - Het Haagse veilinghuis Venduehuis gaat een door kunstenaar Keith Haring beschilderde zeecontainer veilen. Een replica van de zeecontainer staat sinds maandag op het voorplein van het veilinghuis. De échte zeecontainer wordt op 16 mei geveild.

De replica is gemaakt door studenten van de Creatieve Vakschool Nimeto in Utrecht. Het orginele exemplaar werd door de Amerikaanse kunstenaar in 1987 beschilderd in Knokke. De container werd gebruikt voor de opslag van surfplanken. Haring had een dag nodig om het kunstwerk te maken. Op de container schilderde hij zwemmers en surfers die uit de bek van een zeemonster komen.Een ondernemer betaalde later 16.000 euro voor de zeecontainer. In 2009 werd het kunstwerk opgespoord en opgeslagen in een loods. Op 12 mei organiseert het veilinghuis voor mogelijke kopers een reis om de container te bezichtigen. Het Venduehuis verwacht een opbrengst van rond de 1,5 tot twee miljoen euro voor de container.