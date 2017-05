West Wekker: Gevaarlijke bankjes vervangen en Margaret Lee nog vast

REGIO - Goedemorgen! Er wordt vandaag gestart met het vervangen van de bankjes bij tram- en bushaltes. Kinderen bleven regelmatig met hun vingers vastzitten in de gaatjes in de bankjes. Ook wordt vandaag besloten of de Amerikaanse Margaret Lee wordt vrijgelaten. Het eerder vermiste meisje zit vast omdat ze met het paspoort van iemand anders Nederland binnenkwam.

Vandaag wordt er gestart met het vervangen van de 1100 bankjes bij de haltes van het openbaar vervoer in de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Den Haag. De bankjes moeten weg omdat kleine kinderen regelmatig met hun vingers vast kwamen te zitten in de gaatjes in de bankjes. De nieuwe bankjes hebben sleuven in plaats van gaatjes.De zestienjarige Amerikaanse Margaret (Maggie) Lee, die een aantal weken in Nederland vermist was en zaterdag door de politie werd gevonden, zit nog in een politiecel. Ze zit vast omdat ze met het paspoort van iemand anders het land binnenkwam. Vandaag wordt besloten of ze wordt vrijgelaten.Het is geen goed idee om op 4 mei vluchtelingen te herdenken. Dat zei de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, maandag in de uitzending Studio Haagsche Bluf op Radio West. Smit zit in Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hij vindt dat we focus moeten houden op wat we herdenken.Het Haagse veilinghuis Venduehuis gaat een door kunstenaar Keith Haring beschilderde zeecontainer veilen. Een replica van de zeecontainer staat sinds gisteren op het voorplein van het veilinghuis. De échte zeecontainer wordt 16 mei geveild.Er is veel bewolking en er valt enige tijd regen. De wind komt uit het noordoosten, is zwak tot matig en de maxima komen op 12 of 13 graden uit.