Meer verkeersdoden, maar niet in Zuid-Holland

REGIO - In Zuid-Holland zijn vorig jaar 70 mensen omgekomen bij een verkeersongeval. Dit is een daling ten opzichte van het jaar ervoor; toen kwamen 88 mensen om in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling is opvallend. Landelijk steeg het aantal verkeersdoden juist. In 2016 overleden 629 mensen, 8 meer dan het jaar ervoor. In 2015 werd landelijk ook al een stijging gemeld, die fors uitviel ten opzichte van 2014.In verhouding met het aantal afgelegde kilometers was het aantal verkeersdoden in Zuid- en Noord-Holland het laagst. Het is niet bekend hoe dit komt.In de leeftijdscategorie 80 jaar en ouder vielen in Zuid-Holland de meeste slachtoffers: 14. Dit zijn er wel 9 minder dan het jaar ervoor. Er kwamen 12 mensen om met een leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Eind november kwam een 20-jarige vrouw uit Boskoop om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. In juli botste een 21-jarige motorrijder met een auto in Bergambacht; het werd hem fataal.Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone achter het stuur als de grootste boosdoeners. Directeur Felix Cohen van VVN zegt niet verbaasd te zijn over de landelijke stijging van het aantal verkeersdoden. 'Zolang er niets gedaan wordt aan de oorzaken zal deze lijn zich doorzetten.'Hij pleit voor nog meer actie om mensen ervan te doordringen dat ze niet meer met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden. 'Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet.'