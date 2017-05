Gevaarlijke haltebankjes worden vervangen: 'Maar we kunnen ze pas achteraf beoordelen'

Foto: Regio15

DEN HAAG - Het Haagse CDA-raadslid Michel Rogier is verbaasd dat hij de nieuwe bankjes, die komen bij de haltes voor openbaar vervoer, nog niet heeft gezien. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag begint dinsdag met het vervangen van gevaarlijke bankjes in de Haagse regio. 'Maar omdat we ze nog niet hebben gezien, kunnen we pas achteraf beoordelen of ze de kritiek van raadsleden hebben doorstaan.'





Rogier was



'Het werd wel tijd'



Hij is opgelucht dat het vervangen van de bankjes nu gebeurt. 'Het werd wel tijd. Ik ben echt blij dat er nu werk van gemaakt wordt.'



Half juli moeten alle bankjes zijn vervangen. 'Laten we hopen dat in de tussentijd niet weer zo'n vreselijk ongeluk gebeurt.'



Door: Redactie Correctie melden