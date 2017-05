Den Haag tweede Airbnb-stad van Nederland

DEN HAAG - Den Haag is de tweede Airbnb-stad van Nederland. Dit blijkt uit onderzoek door vastgoedadviseur Colliers International en Hotelschool The Hague. Alleen in Amsterdam werden vorig jaar nog meer overnachtingen geboekt via de Airbnb-site.

Airbnb is een online marktplaats voor het verhuren en boeken van privé-accommodaties.In Amsterdam werden in 2016 bijna 1,7 miljoen overnachtingen via Airbnb geboekt. Den Haag blijft steken op 126.000 overnachtingen, een marktaandeel van 7,2 procent. Dit is minder dan een tiende van Amsterdam. Rotterdam staat op de derde plek met 116.000 overnachtingen. De gemiddelde prijs voor een overnachting in een Haags appartement is 79 euro.De onderzoekers hebben geen cijfers van deze steden over 2015. Hoe groot de groei op jaarbasis is, is daarom onbekend. Er zijn al wel cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Toen waren er 32 procent meer overnachtingen in Den Haag.De onderzoekers van Colliers en de Hotelschool The Hague hebben de cijfers niet van Airbnb zelf gekregen. Ze hebben deze verzameld door zogehetenvan het bedrijf AirDNA. Dit bedrijf 'schraapt' dagelijks allerlei data van de website van Airbnb en zegt ook te kunnen zien hoe vaak een accommodatie wordt geboekt.