Twee koperdieven aangehouden op A12

Archieffoto politie

ZEVENHUIZEN - Een man en vrouw zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op verdenking van het stelen van twee grote rollen koperdraad. Ze werden door een getuige betrapt bij een boot langs het Zaaipad in Zevenhuizen.

Toen de verdachten in een auto stapten en wegreden, belde de getuige de politie. Hij gaf het signalement van de verdachten door en de omschrijving van de auto. Op basis daarvan kon de politie het duo op de A12 aanhouden.



In de kofferbak vonden de agenten de grote rollen koperdraad. Onder de bijrijdersstoel werd een grote betonschaar ontdekt.



Verdachten





De verdachten zijn een 27-jarige man en een 32-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats.



