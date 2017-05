Snorkelend naar 'theater onder water' in Leidse sloot

LEIDEN - Snorkel op en duikpak aan. In Leiden is vrijdag 12 mei een watertheater. 'Stadssnorkelaar' Aaf Verkade duikt met liefhebbers het water in om te laten zien wat daar allemaal leeft.

Na een korte uitleg in het kantoor van het Hoogheemraadschap van Rijnland vertrekt Verkade naar buiten naar een sloot in de buurt voor het 'watertheater'. Hierin laat Verkade vertellend en snorkelend zien welke dieren en planten in het water leven.Verkade is adviseur stadsgrachten en ze snorkelt regelmatig in de grachten van Leiden. Ze doet onderzoek naar de populatie van vissen en andere dieren die daar leven. De activiteit begint om 19.00 uur bij het hoogheemraadschap aan de Archimedesweg in Leiden. Aanmelden kan tot en met dinsdag 9 mei via evenementen@rijnland.net.