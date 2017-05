Man betrapt bij inbraakpoging in bedrijfspand

Foto: ANP

DEN HAAG - Een 45-jarige man uit Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op verdenking van een inbraakpoging bij een bedrijfspand aan de Herenstraat in Den Haag.

Een getuige zag de man rond 3.00 uur en waarschuwde de politie. De verdachte rende vervolgens weg richting de Bleijenburg. Korte tijd later kwam hij weer terug en ging hij een horecagelegenheid aan de Herenstraat binnen.



Op basis van een duidelijk doorgegeven signalement hielden agenten de man daar aan. Hij is naar een politiebureau gebracht voor verhoor.



Door: Redactie Correctie melden