'Daling verkeersdoden in Zuid-Holland komt door files en goede wegen'

File tijdens de avondspits op de A4 richting Den Haag (Foto: ANP)

REGIO - Hoe meer automobilisten op de weg, hoe meer dodelijke ongevallen, zou je kunnen denken. Maar die vlieger gaat niet altijd op, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. Afgelopen jaar is het aantal verkeersdoden landelijk toegenomen, terwijl in Zuid-Holland het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer juist daalde. Niet moeilijk te verklaren, volgens SWOV, het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. 'Goede wegen en drukte op de weg zorgen juist voor minder zware aanrijdingen.'





'Verklaarbaar,' zegt Peter van der Knaap, directeur-bestuurder van de SWOV. 'Het aantal verkeersdoden fluctueert per jaar natuurlijk, maar over het algemeen kun je zeggen dat de ruim 300 kilometer snelweg in Zuid-Holland veilig is; goed van elkaar gescheiden, waardoor weggebruikers geen directe tegenliggers treffen. Dat is wel anders op landelijkere wegen in Drenthe en Zeeland, waar naar verhouding de meeste mensen om het leven kwamen in 2016. Daar rijden automobilisten vaak dicht langs elkaar, zonder wegscheiding. Daarnaast begeven andere weggebruikers zoals fietsers zich vaak dicht langs het autoverkeer.'



Meer concentratie in de file



Ook de drukte op de wegen in Zuid-Holland verklaart dat er minder verkeersdoden vallen. Van der Knaap: 'Juist in een file zijn mensen meer alert op de weg. Komt het dan toch tot aanrijdingen, is de afloop vaak minder desastreus. We zien dat, als het rustiger is op de weg, mensen harder gaan rijden of sneller afgeleid zijn. Als je dan frontaal tegen een boom rijdt, loopt het vaak niet goed af. Dat is terug te zien in de cijfers: bijna 85 procent van de verkeersdoden valt op de provincale- en gemeentelijke wegen, en niet op de rijksweg.'



Door: Lynn Stroo