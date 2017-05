In een plas zwemmen? Hier kun je dat beter niet doen

Blauwalg in zwemwater

REGIO - Het officiële zwemseizoen is nog maar net begonnen, of er is al een aantal plassen met een negatief zwemadvies. Bij waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden, speelvijver Europapark in Alphen aan den Rijn, de Klinkenbergerplas in Oegstgeest en waterspeeltuin Korftlaan in Delft wordt ontraden om te zwemmen.





De blauwalg



Weersverwachting



Richting het weekend stijgen de temperaturen. Het wordt zo'n 17 graden en het wordt zonnig. Er zijn nog genoeg plekken over waar wel gezwommen kan worden, op



De waterkwaliteit in deze plassen is onvoldoende, meldt de overheid. Er is hier grote kans op maag- en darmklachten, schrijft de website zwemwater.nl, die wordt bijgehouden door rijk, provincies en waterschappen. Bij de zwemplas Reeuwijkse Hout is een waarschuwing voor blauwalg afgegeven. Dat kan leiden tot irritatie aan ogen of huid.De blauwalg in de Klinkenbergerplas werd vrijdag al ontdekt.Richting het weekend stijgen de temperaturen. Het wordt zo'n 17 graden en het wordt zonnig. Er zijn nog genoeg plekken over waar wel gezwommen kan worden, op het kaartje van zwemwater.nl kun je zien waar.