Doedelzakband uit Oegstgeest zoekt leden!

DEN HAAG - Doedelzakmuziek en Schotse kilten, je hoeft er niet voor naar Schotland! Doedelzakband 'The Red Rose of Lochbuie Pipes and Drums' zit gewoon in Oegstgeest. Ze zijn hard op zoek naar nieuwe leden, dus doen ze een oproep.

De doedelzakband is op zoek naar een aantal nieuwe leden om de band weer compleet te maken. De band bestaat op dit moment uit vier leden, een basespeler, drie tenorspelers en twee snaredrummers maken de band compleet. Weet je nou niet precies wat dat is, geen probleem! Tijdens de repetitie is er ruimte om de nieuwe leden op te leiden tot aankomend doedelzakspelers of drummers. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom!



Ben of ken jij iemand die het leuk lijkt om lid te worden bij de doedelzakband? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454



