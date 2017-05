Amerikaanse Maggie vliegt woensdag naar huis

DEN HAAG - De 16-jarige Amerikaanse Margaret (Maggie) mag woensdag de politiecel weer verlaten. Dan vliegt ze terug naar de Verenigde Staten. De tiener blijft wel verdachte omdat ze met een paspoort dat niet van haar was, heeft gereisd.

De tiener was een aantal weken vermist, nadat zij begin april met een ander paspoort dan dat van haarzelf het vliegtuig naar Nederland had weten te pakken. Ze is vastgezet vanwege misbruik van dat andere paspoort, waarschijnlijk het exemplaar van haar jongere zusje. Het onderzoek daarnaar loopt nog, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag weten. 'Maar daarvoor hoeft ze niet hier te blijven.'Het meisje, afkomstig uit Clarksville in Tennessee, verbleef in Nederland op een aantal adressen. Ze werd zaterdag na tips teruggevonden op het station in Zwolle. In eerste instantie leek het alsof Maggie Lee in Nederland wilde blijven, maar nu lijkt ze toch naar huis te willen.De moeder van Maggie kwam naar Den Haag en zette een zoektocht naar haar dochter op touw.