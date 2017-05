KNVB voegt Danny Buijs toch toe aan opleiding Coach Betaald Voetbal

DEN HAAG - Danny Buijs is door de KNVB alsnog toegelaten tot de opleiding Coach Betaald Voetbal. De oud-speler van ADO Den Haag werd door de voetbalbond eerder nog geweigerd, omdat hij niet voldeed aan de gestelde criteria. Andere cursisten die in hetzelfde schuitje zaten mochten wel deelnemen.

Het punt waarop Buijs niet werd toegelaten had te maken met zijn ervaring. De toelatingscommissie telde de periode dat Buijs zonder het juiste diploma als trainer actief was bij Kozakken Boys niet mee als trainerservaring. Buijs behaalde zijn diploma vorig jaar en heeft daardoor pas één seizoen 'ervaring' opgedaan, terwijl dat twee jaar moeten zijn. Buijs verzocht de toelatingscommissie van de KNVB dit opnieuw te bekijken. Met resultaat.'Ik ben uiteraard erg blij met dit nieuws,' vertelt hij op de website van de KNVB. 'Als jonge ambitieuze trainer ga ik voor het hoogst haalbare en qua trainersopleidingen is dit de cursus Coach Betaald Voetbal. Op de opleiding denk ik veel te kunnen leren en mezelf nog meer te ontwikkelen als trainer.'