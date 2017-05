Openbaar vervoer staat stil bij Dodenherdenking

DEN HAAG - Treinen, trams, metro's en bussen staan donderdag tijdens de Nationale Dodenherdenking om 20.00 uur twee minuten stil. Vervoersbedrijven waaronder de HTM, de NS, de RET en Arriva willen reizigers zo de gelegenheid geven oorlogsslachtoffers te herdenken.

'Bussen worden dan op een veilige locatie gezet,' vertelt een woordvoerder van vervoerder HTM. 'Buschauffeurs is ook verzocht de motor uit te zetten.'Niet alleen op de weg en het spoor, maar ook op treinstations wordt stilgestaan bij de Dodenherdenking. Bij Den Haag Centraal vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats. Datzelfde is ook het geval bij stations in Alkmaar, Haarlem, Nijmegen, Arnhem Centraal en Amsterdam Centraal.