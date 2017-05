Oud-coach FC Lisse aan de slag als hoofdtrainer bij FC Volendam

Misha Salden als trainer bij FC Lisse (foto: Orange Pictures)

LISSE - Misha Salden is komend seizoen de hoofdtrainer van FC Volendam. De 43-jarige oud-trainer van FC Lisse was de afgelopen vier jaar al de technisch manager bij Volendam en stond aan het hoofd van de opleiding. Hij wilde echter weer graag op het veld staan, meldt de clubwebsite dinsdag.

Salden is de opvolger van Robert Molenaar, die naar eigen zeggen toe was aan een nieuwe uitdaging. De 48-jarige coach zou in eerste instantie aan het einde van het seizoen vertrekken, maar de clubleiding besloot vorige week om Berry Smit en Johan Steur in de laatste fase van de competitie voor de groep te zetten.



Onder leiding van de interim-trainers wist FC Volendam vrijdag de thuiswedstrijd tegen concurrent MVV te winnen (3-1). Daarmee handhaafde de Noord-Hollandse club, al zeker van deelname aan de play-offs, zich op de vijfde plek.



Bij FC Lisse stond Salden vijfenhalf jaar aan het roer, van 2009 tot 2015. Onder hem promoveerde de club in het seizoen 2009/2010 van de hoofdklasse naar de topklasse.



