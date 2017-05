Werkstraf en behandeling voor gluren in badkamer onderbuurvrouw

Glurende buurman veroordeeld (Foto-enscenering: Omroep West)

DEN HAAG - De 37-jarige Richard B. uit Den Haag is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur waarvan 50 uur voorwaardelijk voor het begluren van zijn buurvrouw. Ook moet de man zich verplicht laten behandelen. B. kon via een gat in zijn vloer in de badkamer van de vrouw kijken. Het slachtoffer heeft flink te lijden onder de zaak, zij hield er een posttraumatische stressstoornis aan over. B. bleef dinsdag in de rechtszaal ontkennen. 'Ik heb niet geprobeerd haar te filmen.'

De rechter snapte niet waarom er bij de verdachte een gat in de vloer van zijn woonkamer zat. 'Dat roept vragen op.' Volgens B. was het allemaal heel logisch: het gat zat daar voor een kluis die hij wilde plaatsen. Maar omdat die kluis al zeven jaar in de kast staat gelooft het OM dat verhaal niet. Via het gat kon B. door het rooster van de badkamer van zijn onderbuurvrouw kijken.



Die schrok zich kapot toen ze onder de douche stond en achter het rooster ineens een hand met een telefoon zag. Uit de slachtofferverklaring die de rechter voorlas bleek dat de vrouw nog altijd last heeft van de zaak. 'Ik bleef maar huilen.' Ze ging in therapie voor een posttraumatische stressstoornis, heeft paniekaanvallen en blijft maar kijken naar roosters om te ontdekken of er een camera in kan zitten.





Andere vrouwen



Behalve de onderbuurvrouw filmde B. in de periode 2011 tot 2016 ook nog drie andere vrouwen terwijl ze bij hem naar het toilet gingen. Hiervoor had hij een camera verstopt in een gat in de wc-deur, bedekt door een poezenposter. Volgens B. ging het om zijn vriendinnen en hadden de vrouwen toestemming gegeven om gefilmd te worden. Volgens het OM gingen ze pas achteraf akkoord en is dat wat anders dan toestemming.



Toch houdt de verdachte vol dat hij niks verkeerd heeft gedaan. 'Ik weet wat wel hoort en wat niet hoort, ik ben netjes opgevoed,' zo zei hij. Zijn advocaat was het eens met zijn client, en hij vroeg dan ook vrijspraak.



'Afwijkend gedrag'



Maar de rechter noemde het een ernstig feit waarvan B. verdacht wordt. 'Het is afwijkend gedrag dat zorgen baart,' zei de rechter.



Daarom veroordeelde hij de man tot een werkstraf en een verplichte behandeling. Ondanks dat er geen foto op zijn telefoon gevonden was door de politie vond de rechter de verklaring van het slachtoffer, het onderzoek door de politie en de bekentenis dat hij eerder opnames maakte van zijn vriendinnen zwaar genoeg wegen voor een veroordeling.



Door: Sander Knura Correctie melden