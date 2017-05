Man steelt koperen schaal en karaf uit Haags veilinghuis

DEN HAAG - Een bezoeker van veilinghuis Venduehuis in Den Haag ziet dat een andere bezoeker iets wegstopt. Hij vertrouwt het niet en waarschuwt het personeel. De man blijkt inderdaad te hebben gestolen.

De man loopt op maandag 6 maart rond in het veilinghuis aan de Nobelstraat. Daar staan goederen uitgestald die binnenkort zullen worden geveild. Op camerabeelden is te zien dat hij veel interesse heeft in een koperen schaal. Hij pakt hem een aantal keer op en zet hem weer terug.Als er niemand in de buurt is, slaat de man toe. Hij stopt de schaal in zijn tas en verdwijnt. Later blijkt dat er een ook een glazen karaf met een zilveren dop is verdwenen. De politie vermoedt dat de man die ook heeft gestolen. Hij is blank, heeft krullend haar en draagt een alpinopet.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem