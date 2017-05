Sieraden gestolen door kapot geslagen ruit van Haagse juwelier

DEN HAAG - Vier mannen hebben het voorzien op de sieraden in de etalage van juwelier Goudmijntje in Den Haag. Ze slaan met grof geweld een gat in de ruit en grissen sieraden weg. Een toevallige passant wordt onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn gouden ketting.

De eigenaar en een medewerker van de juwelierszaak aan het Paul Krugerplein zijn op zaterdag 22 april rond 14.10 uur achter in de winkel aan het werk. Ze horen plotseling harde knallen. Als ze gaan kijken, blijkt dat twee mannen met een moker proberen om een gat in de etalageruit te maken.De medewerkers drukken meteen de overvalknop in en doen het rolluik naar beneden. Op dat moment gaan de mannen er vandoor. Het is ze gelukt om een klein gat in het beveiligde glas te maken en door dat gat een aantal sieraden te stelen. Een toevallige passant wordt beroofd van zijn gouden ketting.Bij de diefstal zijn in totaal vier mannen betrokken. Twee zijn bij de ruit bezig, de andere twee staan klaar met scooters. Daarop rijden ze weg over de Steijnlaan richting de Karwei. De politie zoekt getuigen die de mannen in de buurt van de winkel hebben gezien of die meer over ze weten.Het gaat vermoedelijk om licht getinte mannen met een slank postuur. Ze hadden allemaal hun gezicht bedekt. Drie van hen waren in het zwart gekleed en de vierde droeg een fel blauwe gewatteerde jas. Eén van hen droeg een muts met in gele of oranje letters het woord G-Star. Ze reden op twee donkere scooters zonder kenteken.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem