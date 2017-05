Doodzieke Sabine krijgt opnieuw tienduizenden kaarten

DEN HAAG - De doodzieke Sabine Wortelboer heeft opnieuw kratten vol post gekregen. De postbode bracht dinsdag 33.000 kaarten naar het 15-jarige Haagse meisje.

Sabine heeft een agressieve hersenstamtumor en werd dankzij een crowdfundingsactie behandeld in de Verenigde Staten. De behandeling sloeg niet aan Ze stopte daarom vorige week met alle medicatie en deed een oproep op Facebook. 'Ik zou het heel fijn vinden om nog een keer zo'n hele grote bak lieve kaarten te krijgen.'Dat is gelukt. Zaterdag kreeg ze al dozen vol post en dinsdag kwamen daar nog 33.000 kaartjes bij. 'Heb nu echt even geen woorden meer,' twittert Ellen van hulpstichting No Guts No Glory. 'JULLIE ZIJN GEWELDIG! Liefde terug namens Sabine en haar ouders, echt.'Volgens Ellen is er een extra team beziggeweest met sorteren. De postbode kwam met vier medewerkers langs. 'Ik zit dit met tranen en trillend te typen. Ben zo dankbaar dat Sabine al die liefde mag voelen.'Kaartjes kunnen gestuurd worden naar:Dullaertstraat 334561 KA Hulst(het adres is gepubliceerd met toestemming van de familie)