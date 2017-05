Vader en zoontjes van 8 en 10 slachtoffer van woningoverval Zoetermeer

ZOETERMEER - Bij een woningoverval aan de Koningstraat in Zoetermeer wordt een vader samen met zijn zoontjes van 8 en 10 jaar het slachtoffer. Twee jonge jongens die zich voordoen als postbode proberen de man te overmeesteren, maar hij weet ze zijn huis uit te werken. De politie is dringend op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer is op dinsdag 25 april rond 9.35 uur thuis als er wordt aangebeld. Via de camera in de intercom ziet hij dat er een jongen in een postbezorgersjas voor de deur staat. Eén van zijn zoontjes mag daarom de deur open doen.Het blijkt geen postbode, maar een overvaller. Vrijwel meteen stappen twee mannen naar binnen en ze proberen de bewoner te overmeesteren. Er ontstaat een worsteling in de hal en het lukt de man om de overvallers naar buiten te werken. Zijn zoontje waarschuwt intussen de buren.De overvallers gaan er zonder buit vandoor richting het doodlopende stuk van de Koningstraat, over het pad naar de Prinsestraat en de daar achter gelegen Hoogvliet supermarkt. De vader en zijn zoontjes blijven geschrokken achter. Vooral de jongens zijn erg bang en zullen de overval niet snel vergeten.Het gaat om twee getinte jongens van 16 tot 18 jaar met zwart krullend haar. Eén van hen droeg een soort postbezorgersjas en een nette broek. De ander had een sporttas bij zich. De politie zoekt getuigen die ze voor of na de overval hebben gezien in de buurt van de Koningstraat. Ook alle andere informatie over de twee is welkom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem