Wie gedenk jij op 4 mei?

Dodenherdenking Waalsdorpervlakte

DEN HAAG - 'Wij gedenken allen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties,' dat is de meest gehoorde tekst op 4 mei. Toch gaan er ieder jaar rond 4 en 5 mei stemmen op om meer mensen te herdenken, zoals bijvoorbeeld hedendaagse vluchtelingen.





In Amsterdam is het plan bedacht om papieren kruizen op de straat van het Rembrandplein te leggen ter nagedachtenis aan de vluchtelingen die omkwamen tijdens hun vluchtpoging naar Europa. Ook de voormalig kinderburgemeester van Madurodam, Noah van Meekeren, heeft er geen moeite mee als we ook anderen gedenken dan zij die vielen tussen 40-45 en of tijdens latere vredesmissies. 'Je mag denken aan wie je wilt.'



'Van mij mag je iedereen gedenken,' zegt de voorzitter van de herdenking op de Haagse Waalsdorpervlakte . 'Maar uiterlijke kenmerken of gedenktekens zoals ze in Amsterdam willen, dat lijkt me niet de bedoeling.'