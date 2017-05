Rechtbank buigt zich over moord Koen Everink

DEN HAAG - Ex-tenniscoach Mark de J. moet zich vanaf maandag vier dagen lang voor de rechtbank in Utrecht verantwoorden voor de dood van Koen Everink. Hij wordt ervan verdacht de zakenman vorig jaar maart met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht. Zelf ontkent de voormalig coach van de Haagse tennisser Robin Haase in alle toonaarden.

De J. zegt dat hij door onbekenden was ontvoerd op het moment dat zijn 'vriend en gokmaatje' werd omgebracht.Het OM vindt dat al het bewijs richting de 30-jarige De J. wijst: hij was op de avond van de moord bij Everink thuis, bloed van Everink is in de auto van De J. gevonden, hij had een forse gokschuld bij de zakenman en had zijn familie gevraagd het horloge van Everink te verstoppen.De rechtbank Utrecht heeft maandag, dinsdag, woensdag en donderdag gereserveerd voor de zaak. De strafeis van het Openbaar Ministerie wordt op dinsdag verwacht. De nabestaanden krijgen die dag ook de mogelijkheid hun verhaal te doen. Woensdag is het woord aan de advocaat van De J. De verdachte zelf krijgt donderdag de kans om als laatste nog wat te zeggen. De uitspraak staat gepland voor 13 juni.In aanloop naar de inhoudelijke behandeling van deze zaak, heeft De J. zelf iedere keer uitgebreid het woord genomen. Hij las paginalange verklaringen voor waarin hij het OM en de politie beschuldigde van tunnelvisie en halfbakken werk. Buren zouden volgens De J. verdachte zaken hebben gezien en gehoord die de ontvoeringstheorie ondersteunen, maar die worden volgens hem nauwelijks onderzocht.Tijdens de pro-formazittingen benadrukte hij iedere keer: 'Ik heb Koen met geen vinger aangeraakt.' Hij spreekt van 'gerechtelijke dwalingen'.Koen Everink werd op 3 maart vorig jaar gedood door meerdere messteken in zijn huis in Bilthoven. Zijn dochtertje vond zijn lichaam de volgende dag.