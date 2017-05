Cadetten oefenen in verlaten Meelfabriek in Leiden

Oefening in de Meelfabriek (Foto: Omroep West)

LEIDEN - De Meelfabriek in Leiden is dinsdagochtend het decor van een spectaculaire militaire oefening. Officieren in opleiding van de Koninklijke Militaire Academie in Breda leren er in fysiek en mentaal zware omstandigheden hun toekomstige functie uit te voeren.





Zo moeten ze bijvoorbeeld via een touw van het ene naar het andere gebouw zien te komen. Vervolgens gaan ze abseilend naar beneden. Een ander onderdeel van de oefening is dat de cadetten elkaar geblinddoekt door het gebouw helpen langs allerlei obstakels.



Onderdeel van opleiding



De oefening is bedacht door één van de cadetten. Hij komt uit Leiden. 'Een onderdeel van mijn opleiding is dat je een oefening moet bedenken in je eigen woonplaats,' zegt Leidenaar Rowan, 'en dit leek mij een hele goede locatie.'



