Eerste haltebankjes met gaatjes vervangen door bankjes met gleufjes

DEN HAAG - De metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft dinsdag de eerste tram- en bushaltebankjes vervangen in Kijkduin. De metalen zittingen worden vernieuwd omdat kinderen met hun vingers vast kwamen te zitten in de gaatjes. De nieuwe bankjes hebben smallere gleufjes.

Een vinger in de gleufjes steken is niet meer mogelijk, constateert Omroep West-verslaggever Mark Kool. De nieuwe bankjes voldoen aan de strenge eisen die ook aan speeltoestellen worden gesteld.In totaal gaat het om 1100 bankjes in de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Westland en Den Haag die de komende maanden vervangen gaan worden. De kosten bedragen 550.000 euro. Half juli moet de klus geklaard zijn.