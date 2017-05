Gigantische put voor gigantische boor

DEN HAAG - Het diepste punt van de Rotterdamsebaan is bereikt. Dit is de nieuwe verbindingsweg tussen knooppunt Ypenburg en de Binckhorstlaan in Den Haag. De weg moet de stad beter bereikbaar moet maken. De plek waar straks de Rotterdamsebaan aansluit op de A4 en A13 staat dinsdag voor het eerst droog. Op de bodem van deze zestien meter diepe put gaat volgend jaar een gigantische boor de Victory Boogie Woogietunnel graven.

Dinsdag kon wethouder Boudewijn Revis voor het eerst de bouwschacht in zonder natte voeten te krijgen. Op zestien meter diepte stond hij daar op het net gestorte beton. 'Het is natuurlijk een enorme klus geweest om dit te bouwen,' vertelt Revis. 'Er is vijf miljoen liter water uitgepompt, nadat duikers de vloer hadden aangelegd.' Nu de schacht droog is kan de tunnel eind dit jaar gegraven worden.Voor het uitgraven van de Victory Boogie Woogietunnel is een gigantische boor nodig. 'De boormachine is echt een enorme fabriek,' aldus wethouder Revis. 'De komende maanden wordt deze op de bodem van de put opgebouwd. Eind van dit jaar kan de boormachine beginnen met boren.' Het duurt dan ongeveer een jaar om de tunnel te graven.De grootste uitdaging is de tunnel tijdens de bouw droog houden. De wethouder zegt hierover: 'Natuurlijk weet iedereen in Den Haag hoe het met de tramtunnel ging, maar inmiddels is de techniek weer een stuk verder. Er werken enorm veel deskundige mensen aan, dus deze tunnel blijft droog.' Als alles goed gaat rijden de eerste auto's op 1 juli 2020 over de Rotterdamsebaan.