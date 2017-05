COLUMN: Schoolvakantie

WESTLAND - ‘Heerlijk', hoor ik een moeder op het schoolplein zuchten. ‘Bijna vakantie, hoeven we niet te haasten ’s ochtends’. Een clubje andere moeders knikt instemmend. ‘Ja, lekker rustig aan doen, leuke dingen doen, uitslapen, lekker niksen.’

Ben ik dan de enige die er als een huis tegenop ziet, tegen die schoolvakantie? Begrijp me niet verkeerd hoor, ik hou van mijn kinderen. En natuurlijk zijn ze toe aan vakantie. Ze hebben tenslotte hard gewerkt de afgelopen weken. Ze hebben uitstapjes gemaakt in het kader van de lente, zich voorbereid op de entreetoets, gesport tijdens de Koningsspelen... Dan mag er een periode van rust komen. Dat hebben ze verdiend.



Jammer dat mijn kinderen zich na één dag al te pletter vervelen. En van uitslapen hebben ze nog nooit gehoord. Om 6.00 uur zitten ze beneden en vanaf 9.00 uur maken ze alleen nog maar ruzie. Hun driedubbele schermtijd zit er dan inmiddels ook op. En wat dan?



Eigen kamer

Natuurlijk hebben ze momenten dat ze lieflijk spelen met Lego of Playmobil. Wel allemaal apart, op hun eigen kamer, anders is er weinig lieflijks aan. Maar ook dit duurt geen 12 uur per dag. Hooguit een halfuurtje.



Ik móet dus dingen met ze doen. En veel ook, om de dagen door te komen. Het liefst plan ik twee uitjes per dag. Een afspraak bij de tandarts? In de vakantie, graag. Ook doktersbezoeken, bezoeken aan de supermarkt, zwemles en judolessen die gewoon doorgaan, ik ben er blij mee. Dan hebben we weer even wat te doen. Zou ik echt de enige moeder zijn die er zo over denkt?



Entertainen

Ik snap niet hoe de juffen en meesters op school de kinderen elke dag weten te entertainen.

Respect hoor! Ik ga vanaf volgende week weer genieten van mijn rust, en nadenken over een groot cadeau voor de juffen aan het eind van het schooljaar. En ondertussen alvast activiteiten bedenken voor de zomervakantie…



