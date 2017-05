Veteranen De Zijl hangen na 417 seizoenen hun caps aan de wilgen

LEIDEN - Aan al het moois komt een einde. Dat geldt ook voor het achtste mannenteam van waterpoloclub De Zijl, want negen veteranen van de vereniging uit Leiden stoppen ermee. Samen bedreven ze maar liefst 417 seizoenen hun geliefde sport.

De meeste spelers die afscheid nemen zijn boven de zeventig jaar. Dat heeft de laatste jaren een voordeel gehad voor coach Thom Joor (70 jaar). 'Ik hoef ze niets meer te leren. Ze weten alles of leren het nooit.'Nu ze niet meer iedere week samenkomen om een wedstrijd te spelen, zullen ze elkaar ook minder vaak gaan zien. 'Maar we willen wel contact blijven houden, want dat vinden we belangrijk. Dit gooi je na zoveel jaren niet zomaar overboord,' zegt Hans Geertsema, die 71 jaar is.