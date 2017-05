Ook geldautomaten Rabobank in Langeraar en Zoeterwoude dicht

LANGERAAR - Rabobank Groene Hart Noord sluit de geldautomaten in Langeraar en Zoeterwoude. Volgens de bank is de veiligheid van omwonenden niet meer gegarandeerd door de vele plofkraken in de regio.

Recent was er een plofkraak in Nieuwkoop waar veel schade bij is aangericht. Een poging tot plofkraak in Zevenhoven mislukte. Criminelen gebruiken steeds zwaardere explosieven waardoor de schade na een kraak vaak enorm is. 'De automaten in Langeraar en Zoeterwoude zijn dermate dichtbij een bewoonde omgeving geplaatst, dat open houden niet verantwoord is,' zegt Richard Mutters van de bank.Vrijdag werd de geldautomaat van de Rabobank in Boskoop gesloten . Bij de overige automaten in de regio zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen, zoals extra surveillance in de nacht.