VIDEO: Pinguïnbaby's voor het eerst naar buiten

De twee pinguïnkuikens (Foto: Sea Life Scheveningen)

DEN HAAG - De pinguïnbaby's in Sea World Scheveningen hebben dinsdag hun eerste stappen in de wijde wereld gezet. Drie maanden na hun geboorte mochten ze voor het eerst naar buiten. Niet zonder begeleiding: papa Locke hield een oogje in het zeil.

Door: Redactie Correctie melden