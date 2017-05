Gözübüyük fluit Heracles - ADO, Blom krijgt 'kampioensduel' Feyenoord

DEN HAAG - Scheidsrechter Serdar Gözübüyük fluit zondag het eredivisieduel tussen Heracles Almelo en ADO Den Haag. De nummers negen en twaalf nemen het om 14.30 uur tegen elkaar op in het Polman Stadion. Bij winst maakt ADO nog een kleine kans om zich ten koste van Heracles te plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal.

De 31-jarige Gözübüyük leidde dit seizoen al twee wedstrijden van ADO: de uitduels met Feyenoord (3-1) en FC Utrecht (1-1). Over die laatste ontmoeting werd na afloop lang nagepraat, omdat de arbiter ADO een strafschop had moeten geven en in de rust zou hebben aangedrongen op een wissel van ADO-spits Guyon Fernandez Naar aanleiding van dat duel nam oud-scheidsrechter Mario van den Ende het woord 'competitievervalsing' in de mond, waarmee hij verwees naar het willekeurige gebruik van videobeelden en doellijntechnologie. Gözübüyük wordt zondag bijgestaan door assistenten Bas van Dongen en Joost van Zuilen en vierde official Christian Mulder.Kevin Blom fluit zondag de cruciale stadsderby tussen Feyenoord en Excelsior, waarbij de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst de landstitel kan veroveren. De 43-jarge arbiter uit Alphen aan den Rijn krijgt daarbij hulp van zijn assistenten Patrick Langkamp en Christian Dobre. Martin van den Kerkhof is de vierde official.Feyenoord is met een overwinning op Excelsior zeker van de landstitel. Liefst achttien jaar zit er dan tussen het laatste kampioenschap van Feyenoord en de nieuwe kampioensschaal. Het duel in het stadion van Excelsior begint om 14.30 uur.