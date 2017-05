Swingend slot schooldag door straatsymfonie op Bonaventura Leiden

LEIDEN - Niet alle scholen hebben deze week vakantie. Zo moeten de leerlingen van het Bonaventura College in Leiden deze week gewoon naar school. Maar dat was vandaag geen straf door de vrolijke opkikker van de veertig musici van het Ricciotti Ensemble.

Het Ricciotti Ensemble werd in 1970 opgericht als straatsymfonieorkest dat onder het motto 'Kunst de straat op' overal en voor iedereen straatconcerten gaf. Het 'meest verrassende orkest van Nederland' begon ook dinsdag met spelen door de gangen in de hele school aan de Mariënpoelstraat. Tijdens het optreden in de aula 'moest' de dirigent ineens heel nodig naar het toilet en mocht een leerling het stokje even overnemen.Het ensemble draagt met zijn optredens vooral de lol in muziek uit. Ricciotti speelt meestal op straat, in tehuizen en gevangenissen of andere plekken waar mensen niet of nauwelijks met muziek in aanraking komen. Het optreden in Leiden was voor de leerlingen onderdeel van hun culturele en kunstzinnige vorming CKV ; voor het ensemble was het onderdeel van haar Tournée Dansant. Twee orkestleden zijn oud-leerling van Bonaventura in Leiden en één van hen heeft er ook lesgegeven.