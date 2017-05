Laatste Fortuynisten herdenken Pim Fortuyn in het Westland

(Beeld: Omroep West)

WESTLAND - Het is komende zaterdag 15 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. De landelijke LPF viel na de moord langzaam uit elkaar, maar in het Westland is het gedachtengoed van Fortuyn nog springlevend. De Lokale Politieke Federatie Westland (LPF) is één van de laatste partijen in het land die nog voortkomt uit de oorspronkelijke partij van Fortuyn.

Wie binnenkomt in het huis van voormalig raadslid Claudia Vis in Kwintsheul kan het niet ontgaan. Aan de muur hangt een groot schilderij van Fortuyn, er staat een standbeeld en ze heeft een Cavalier King Charles spaniel; de favoriete hond van Fortuyn.



'Ik probeer hem op die manier te herdenken', zegt Vis, die vandaag de dag bestuurslid is bij de LPF Westland. 'Voor mij blijft het gewoon een groot man.'



Herdenking



De eerste tien jaar na de dood van Fortuyn deed de partij ieder jaar mee met een grote herdenking. Later werd de herdenking kleinschaliger en ging de fractie samen uiteten.



'Maar dit jaar is een kroonjaar, dus gaan we wederom samen naar de herdenking', zegt de secretaris van de LPF, Cobie Gardien. 'We gaan met zijn allen een krans leggen in Rotterdam ter nagedachtenis aan Pim. Dat vinden we belangrijk.'



Emotie



En het doet de fractieleden nog altijd wat als Fortuyn ter sprake komt. 'Als ik nu beelden van hem zie, 15 jaar na zijn dood, dan lopen de rillingen nog over mijn rug', zegt Vis. 'Dan denk ik: die man had zo'n voortschrijdend inzicht, dat is niet normaal.'



Ook voor Gardien is het soms moeilijk te bevatten dat Pim er niet meer is. 'Het is onvoorstelbaar dat iemand omwille van zijn standpunten doodgeschoten wordt', zegt Gardien. 'Dat is verschrikkelijk.'