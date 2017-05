Weer werkstraf voor Leidse 'twitterjihadist'

DEN HAAG - De 25-jarige Shabir B. uit Leiden, ook wel bekend onder zijn pseudoniem Maiwand al-Afghani, heeft dinsdag in hoger beroep opnieuw een werkstraf gekregen voor opruiing. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelde de oud-woordvoerder van Sharia4Holland tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden.

Eerder veroordeelde een lagere rechtbank B. al tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een taakstraf van 240 uur. Zijn straf viel nu lager uit omdat B. volgens het hof heeft ingezien dat hij te ver is gegaan met zijn uitlatingen over andersdenken, homo's en afvalligen. En dat deze niet binnen de vrijheid van meningsuiting vallen.Uit een reactie op zijn Facebookpagina blijft dat B. het niet eens is met de uitspraak van het hof. Hij noemt het 'hypocriet' dat hij wordt 'bestraft voor zijn vreedzame mening', terwijl je ook zou mogen choqueren van de wet.B. bepleitte al jaren op Twitter de jihad. Daarop sloot de Rabobank de bankrekening van de toen 23-jarige bestuurskundestudent. Hij trok fel van leer tegen dat besluit en noemde het 'onrechtvaardig'. Volgens B. deed de bank dit om hem verder te laten radicaliseren. In een videoboodschap liet hij weten dat dit niet zou lukken omdat hij een 'vreedzame moslim', was.